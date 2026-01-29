СМИ сообщили о минимум пяти погибших в результате шторма «Кристин» в Португалии

«По меньшей мере пять человек погибли в результате шторма “Кристин” в Португалии в среду. Трое в Лейрии, один в Вила-Франка-ди-Шира и один в Маринья-Гранди», — говорится в материале.
Уточняется, что город Лейрия, в котором погибли три человека, стал наиболее пострадавшим от шторма. Один из трех погибших скончался в результате несчастного случая на фотоэлектрической станции, когда на него упал металлический лист. Второй был обнаружен под обрушившейся крышей дома, а третий случай смерти был зафиксирован на строительной площадке, где у человека остановилось сердце.
NBC News 28 января сообщил, что в США количество погибших из-за масштабной снежной бури возросло до 51 человека. Уточнялось, что в Луизиане и Теннесси зафиксировано по восемь смертей, связанных с погодой. В Кентукки 72-летняя женщина скончалась от переохлаждения, а еще один человек, заключенный, умер во время уборки снега и льда в исправительном комплексе. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что на улицах города найдены мертвыми 10 человек.
Ранее сообщалось, что 14 штатов США и округ Колумбия ввели режим чрезвычайного положения из-за надвигающихся экстремальных холодов и сильных снегопадов.