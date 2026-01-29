СМИ сообщили о минимум пяти погибших в результате шторма «Кристин» в Португалии

Уточняется, что город Лейрия, в котором погибли три человека, стал наиболее пострадавшим от шторма. Один из трех погибших скончался в результате несчастного случая на фотоэлектрической станции, когда на него упал металлический лист. Второй был обнаружен под обрушившейся крышей дома, а третий случай смерти был зафиксирован на строительной площадке, где у человека остановилось сердце.