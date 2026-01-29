Второй день подряд обновляется рекорд по выпавшему снегу в Москве

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в начале февраля в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов. Так, в субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, ожидается около 10 градусов мороза днем и 15 — ночью.