Последствия шторма «Кристин» в Португалии. Видео

Шторм «Кристин» уже покинул Португалию, оставив после себя человеческие жертвы и серьезные разрушения инфраструктуры. По данным властей, погибли не менее 4−5 человек, на пике сотни тысяч жителей оставались без электричества, а в ряде районов до сих пор устраняют последствия наводнений, оползней и падения деревьев.