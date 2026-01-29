Последствия шторма «Кристин» в Португалии. Видео

Энергетики и коммунальные службы продолжают восстанавливать сети и дороги: в наиболее пострадавших округах, прежде всего Лейрии, часть домов все еще обесточены. Власти проверяют состояние транспортной инфраструктуры и связи, обещают поддержку пострадавшим регионам и готовят оценку общего ущерба после шторма.
Метеорологи зафиксировали во время шторма порывы ветра до 140−149 км/ч, из‑за чего в прибрежных районах падали деревья и были повреждены линии электропередачи. У океанского побережья высота волн достигала 7−8 м, а отдельные гребни, по данным синоптиков, поднимались до 14 м.