Январь в Москве стал самым снежным за 203 года

Кроме того, в этом январе снежный покров достиг рекордного значения за 72 года работы Метеорологической обсерватории МГУ, отметили в вузе. Утром четверга его высота составила 59 см. До сих пор самыми высокими считались январские сугробы 1994 года — 57 см.