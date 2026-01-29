Январь в Москве стал самым снежным за 203 года

«К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года», — цитируется в сообщении заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии геофака МГУ Михаил Локощенко.
Рекордным количеством осадков в январе остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году по наблюдениям в Императорском Московском университете. Однако «наблюдения в столь далеком прошлом могли быть не полностью надежными», отмечается в сообщении.
Третье место в ряду наибольших зафиксированных значений январских осадков удерживает 2004 год, когда выпало 88,9 мм снега, говорится в сообщении.
Кроме того, в этом январе снежный покров достиг рекордного значения за 72 года работы Метеорологической обсерватории МГУ, отметили в вузе. Утром четверга его высота составила 59 см. До сих пор самыми высокими считались январские сугробы 1994 года — 57 см.
Аномальное количество осадков стало следствием «прохождения над Московским регионом глубоких и обширных циклонов с обостренными атмосферными фронтами», отметили в вузе. От средних значений отклоняется и температура воздуха: по данным Метеорологической обсерватории МГУ, ее среднемесячное значение составило минус 6,2 градуса, что на полтора градуса ниже климатической нормы.