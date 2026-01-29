Январь в Москве побил 200-летний рекорд по количеству снега

Аномальные снегопады зафиксировала метеорологическая обсерватория университета. «Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами», — рассказали в МГУ.
Как уточнил заведующий обсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко, на 29 января зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, это самое большое значение за два столетия.
Ранее сообщалось, что в Москве за январь успели зафиксировать уже третий метеорологический рекорд. За минувшие сутки в столичном регионе выпало 14 миллиметров осадков. При этом рекорд 1977 года составлял лишь 8,4 миллиметра, то есть увеличение произошло уже почти в два раза.