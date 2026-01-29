Ричмонд
Январь в Москве побил 200-летний рекорд по количеству снега

Январь 2026 года в Москве побил 200-летний рекорд по количеству осадков и стал самым снежным за последние 203 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Источник: Мослента

Аномальные снегопады зафиксировала метеорологическая обсерватория университета. «Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами», — рассказали в МГУ.

Как уточнил заведующий обсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко, на 29 января зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, это самое большое значение за два столетия.

Ранее сообщалось, что в Москве за январь успели зафиксировать уже третий метеорологический рекорд. За минувшие сутки в столичном регионе выпало 14 миллиметров осадков. При этом рекорд 1977 года составлял лишь 8,4 миллиметра, то есть увеличение произошло уже почти в два раза.