Январь в Москве побил 200-летний рекорд по количеству снега

Ранее сообщалось, что в Москве за январь успели зафиксировать уже третий метеорологический рекорд. За минувшие сутки в столичном регионе выпало 14 миллиметров осадков. При этом рекорд 1977 года составлял лишь 8,4 миллиметра, то есть увеличение произошло уже почти в два раза.