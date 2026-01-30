Ричмонд
В Индонезии произошло три новых извержения вулкана Семеру

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Три новых извержения вулкана Семеру произошли в индонезийской провинции Восточная Ява в центральной части страны. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Источник: Reuters

По его данным, пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4676 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел с большой интенсивностью распространяется в восточном направлении. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовали жителям региона и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.