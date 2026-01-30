В Индонезии произошло три новых извержения вулкана Семеру

По его данным, пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4676 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел с большой интенсивностью распространяется в восточном направлении. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовали жителям региона и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.