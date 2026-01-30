В Индонезии произошло три новых извержения вулкана Семеру

По его данным, пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4676 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел с большой интенсивностью распространяется в восточном направлении. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовали жителям региона и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.
Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.
Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.