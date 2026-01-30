Исследования климата в Гренландии оказались под угрозой из-за Трампа

С начала января Трамп снова заговорил о своих притязаниях на Гренландию. Он заявил, что в противном случае остров захватят Россия или Китай, и «НАТО должны это понимать». The Wall Street Journal утверждал, что на позицию Трампа по Гренландии повлял его успех в Венесуэле. Приобретение острова является для Трампа частью масштабного стремления к территориальному расширению США.