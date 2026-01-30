Аномальные морозы и оранжевый уровень опасности. О ситуации в регионах России

Страны Европы, включая европейский север России, в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и сильных осадков. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Морозы в предстоящие выходные охватят почти половину регионов Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС России.
ТАСС собрал основное о морозах в российских регионах.
Отмена занятий в школах
В Воркуте отменили занятия с первого по пятый класс, сообщило управление ГО и ЧС администрации города.
Школы в большинстве муниципалитетов Республики Коми и Ненецкого автономного округа отменили 30 января очные занятия в школах из-за морозов около 40 градусов, сообщили администрации муниципалитетов.
В Улан-Удэ 30 января учащихся первого-четвертого классов обеих смен перевели на дистанционное обучение.
Школы и детские сады Курской области временно переходят на дистанционный формат обучения из-за аномальных холодов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Оранжевый уровень опасности и аномальные морозы
Причиной аномальных холодов синоптики называют распространение с севера морозного антициклона.
Морозы до 26−29 градусов в предстоящие выходные охватят почти половину регионов ЦФО, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС России.
Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и Подмосковье из-за ожидаемых синоптиками аномальных холодов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Он будет действовать пять суток.
Мороз в последнюю ночь января — с 30 на 31 — окрепнет в Московском регионе до 24 градусов, заявили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
При этом синоптики пока не ожидают 30-градусных морозов в Московском регионе в ближайшие дни.
С 30 января оранжевый уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областей.
В Калужской области он будет действовать с полуночи 31 января.
Аномальные морозы до 37 градусов установились на Северо-Западе России, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах. Период сильных морозов, согласно прогнозам, продлится там до
В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале.
Помощь бездомным
Бездомные могут согреться и получить теплую одежду в пунктах обогрева у семи вокзалов в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.
В ведомстве отметили, что в отапливаемых микроавтобусах люди могут согреться горячим чаем, получить теплую одежду, а также проконсультироваться со специалистами мобильных бригад «Социальный патруль».
18 пунктов обогрева работают в Петербурге для оказания помощи бездомным людям, сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства Антонина Ковалева.
По ее словам, мест в указанных пунктах обогрева достаточно, но в случае наступления сильных морозов и экстренной необходимости есть возможность увеличить вместимость палаток в два раза.
Ситуация на дорогах
Водителей в Московской области призывают быть внимательными на дорогах в мороз и гололедицу, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.