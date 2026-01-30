Ричмонд
Аномальные морозы и оранжевый уровень опасности. О ситуации в регионах России

Холод 31 января-1 февраля охватит почти половину субъектов Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Источник: Агентство «Москва»

Страны Европы, включая европейский север России, в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и сильных осадков. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Морозы в предстоящие выходные охватят почти половину регионов Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС России.

ТАСС собрал основное о морозах в российских регионах.

Отмена занятий в школах

В Воркуте отменили занятия с первого по пятый класс, сообщило управление ГО и ЧС администрации города.

Школы в большинстве муниципалитетов Республики Коми и Ненецкого автономного округа отменили 30 января очные занятия в школах из-за морозов около 40 градусов, сообщили администрации муниципалитетов.

В Улан-Удэ 30 января учащихся первого-четвертого классов обеих смен перевели на дистанционное обучение.

Школы и детские сады Курской области временно переходят на дистанционный формат обучения из-за аномальных холодов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Оранжевый уровень опасности и аномальные морозы

Причиной аномальных холодов синоптики называют распространение с севера морозного антициклона.

Морозы до 26−29 градусов в предстоящие выходные охватят почти половину регионов ЦФО, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС России.

Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и Подмосковье из-за ожидаемых синоптиками аномальных холодов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Он будет действовать пять суток.

Мороз в последнюю ночь января — с 30 на 31 — окрепнет в Московском регионе до 24 градусов, заявили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

При этом синоптики пока не ожидают 30-градусных морозов в Московском регионе в ближайшие дни.

С 30 января оранжевый уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областей.

В Калужской области он будет действовать с полуночи 31 января.

Аномальные морозы до 37 градусов установились на Северо-Западе России, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах. Период сильных морозов, согласно прогнозам, продлится там до 2—3 февраля.

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале.

Помощь бездомным

Бездомные могут согреться и получить теплую одежду в пунктах обогрева у семи вокзалов в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

В ведомстве отметили, что в отапливаемых микроавтобусах люди могут согреться горячим чаем, получить теплую одежду, а также проконсультироваться со специалистами мобильных бригад «Социальный патруль».

18 пунктов обогрева работают в Петербурге для оказания помощи бездомным людям, сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства Антонина Ковалева.

По ее словам, мест в указанных пунктах обогрева достаточно, но в случае наступления сильных морозов и экстренной необходимости есть возможность увеличить вместимость палаток в два раза.

Ситуация на дорогах

Водителей в Московской области призывают быть внимательными на дорогах в мороз и гололедицу, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

