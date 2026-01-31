Вильфанд прогнозирует похолодание в центральной России со 2 февраля

«Уже в ближайшие дни, с понедельника, начинается длительный период холодной погоды. Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера — холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской [части] России и на северо-запад поступать холодный воздух», — сказал Вильфанд.