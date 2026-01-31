В Бодайбо ввели режим ЧС из-за перемерзания водовода

Кобзев добавил, что в текущий момент на место направляется оперативная группа правительства региона во главе с первым замгубернатора Романом Колесовым и начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславом Федосеенко. Они будут контролировать ликвидацию аварии. Для жителей подготовлены пункты временного размещения, однако на данный момент желающих ими воспользоваться нет.