В Бодайбо ввели режим ЧС из-за перемерзания водовода

«Сегодня утром в администрации Бодайбинского городского поселения прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС локального характера, он касается территории домов, которые остались без отопления. Напомню, из-за перемерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль. Эта работа продолжается и в данную минуту», — написал он своем канале в Max.
Кобзев добавил, что в текущий момент на место направляется оперативная группа правительства региона во главе с первым замгубернатора Романом Колесовым и начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславом Федосеенко. Они будут контролировать ликвидацию аварии. Для жителей подготовлены пункты временного размещения, однако на данный момент желающих ими воспользоваться нет.
В ГУ МЧС по Иркутской области добавили, что, по уточненной информации с МУП «Тепловодоканал», в зоне отключения котельных находится 141 дом с населением 1 321 человек, из них 419 детей. «Главное управление МЧС России по Иркутской области и подчиненные подразделения переведены в режим функционирования ЧС» — добавили в главке.
В Бодайбо проживают около 7 тыс. человек.