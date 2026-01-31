Мурманск и Североморск снова частично обесточены

23 января в регионе обрушились опоры линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего жители Мурманска и Североморска остались без электроснабжения, отопления и горячей воды. Власти назвали причиной сильный гололед и изморозь. Было возбуждено уголовное дело по статье УК о халатности. 25 января в области ввели режим чрезвычайной ситуации, который отменили спустя два дня. Были установлены временные опоры, 29 января начали устанавливать постоянные.