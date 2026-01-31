Ричмонд
Мурманск и Североморск снова частично обесточены

Из-за отключения линии электропередачи часть Мурманска и Североморска оказалась обесточена. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад».

Источник: Reuters

По данным компании, восстановленные опоры не повреждены, однако на другом участке ЛЭП зафиксировано повторное технологическое нарушение. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. «Погодные условия ухудшаются. Все бригады работают круглосуточно», — добавили в компании.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отключены от электропитания «часть объектов» в Мурманске и Североморске. Сроки подачи электричества он не назвал.

23 января в регионе обрушились опоры линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего жители Мурманска и Североморска остались без электроснабжения, отопления и горячей воды. Власти назвали причиной сильный гололед и изморозь. Было возбуждено уголовное дело по статье УК о халатности. 25 января в области ввели режим чрезвычайной ситуации, который отменили спустя два дня. Были установлены временные опоры, 29 января начали устанавливать постоянные.