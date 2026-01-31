ТАСС: в Японии число жертв снегопадов выросло до 29

Больше всего погибших в префектуре Ниигата, где погибли, согласно данным местных властей от 29 января, 12 человек. Еще 94 человека пострадали. Следом по количеству летальных случаев идет префектура Акита, где в период с 10 января, по данным от 30 января, погибли восемь человек. Кроме того, еще 79 человек получили ранения. На Хоккайдо, по данным местной полиции, которые привела газета «Хоккайдо», в январе погибли пять человек.