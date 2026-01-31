ТАСС: в Японии число жертв снегопадов выросло до 29

Вместе с тем в опубликованной утром 31 января на сайте пожарного и спасательного управления Японии общедоступной статистике, которая ведется с 20 января, когда в северо-восточных регионах Японии были зафиксированы самые сильные снегопады за зиму, содержатся данные о 17 погибших и 249 пострадавших.
Больше всего погибших в префектуре Ниигата, где погибли, согласно данным местных властей от 29 января, 12 человек. Еще 94 человека пострадали. Следом по количеству летальных случаев идет префектура Акита, где в период с 10 января, по данным от 30 января, погибли восемь человек. Кроме того, еще 79 человек получили ранения. На Хоккайдо, по данным местной полиции, которые привела газета «Хоккайдо», в январе погибли пять человек.
В префектуре Аомори, как сообщили 30 января местные власти, в результате последствий снегопадов погибли два человека, при этом не уточняется период, в течение которого они были зафиксированы. Там же пострадал еще минимум 91 человек. В Ямагате, сообщила 30 января администрация префектуры, в этом сезоне в результате последствий снегопадов погиб 1 человек, еще 31 пострадал. Еще один погибший — в префектуре Симанэ.
Среди погибших — те, кто упал с крыши во время уборки снега, а также те, кому стало плохо во время работ по расчистке дорог и тропинок. Данные о погибших и пострадавших также включают случаи, связанные с обострением хронических заболеваний и другими сопутствующими причинами. В данных местных властей все эти случаи связаны с последствиями снегопадов.
Мощные снегопады обрушились в последние дни на несколько японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату.