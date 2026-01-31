Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Часть регионов Молдавии осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Часть регионов Молдавии осталась без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Сейчас в Ричмонде: -9° 5 м/с 48% 763 мм рт. ст. -4°
Источник: Reuters

В сообщении говорится, что в нескольких регионах Молдавии, включая Кишинев, «фиксируются отключения электроэнергии», которые вызваны неблагоприятными погодными условиями. Министерство энергетики потребовало от операторов распределительных сетей «срочно вмешаться для устранения сложившейся ситуации».