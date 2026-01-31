В сообщении говорится, что в нескольких регионах Молдавии, включая Кишинев, «фиксируются отключения электроэнергии», которые вызваны неблагоприятными погодными условиями. Министерство энергетики потребовало от операторов распределительных сетей «срочно вмешаться для устранения сложившейся ситуации».
Часть регионов Молдавии осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды
КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Часть регионов Молдавии осталась без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).