Вильфанд: в нескольких регионах России сохраняется аномально холодная погода

«Начиная с Северо-Западного федерального округа, в Архангельской области с завтрашнего числа до середины следующей недели температура на 7−14 градусов ниже нормы, до минус 36. В Ненецком автономном округе минус 38−39, на 10 градусов температура ниже нормы. Ну и так везде. В Коми на 10−18 градусов ниже нормы, около минус 41. В Ленинградской области до 24, в Псковской до 25, а в Вологодской до 30 мороза, на 10−15 градусов температура ниже нормы», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что в Калининградской области — обычно очень теплом регионе — на 12−17 градусов температура ниже нормы, до 24 градусов мороза. «Это редчайший случай. В Калининградской области, в Центральном федеральном округе повсеместно с завтрашнего числа до середины недели, можно говорить, до конца рабочих дней следующей недели, температура на 7−15 градусов ниже нормы, и минимальное значение до минус 25−27 градусов. А вот на юге, в центрально-черноземных областях, там еще ниже температура, на 7−17 градусов ниже нормы. Температура в выходные дни — 18−23, а в начале следующей недели с 2 по 4 февраля до 31 градуса ниже нуля», — говорит синоптик.
В Приволжском федеральном округе повсеместно температура будет ниже нормы на 10−16 градусов и составит около минус 30. В Башкортостане до 30−32 градусов.
На Урале начиная с выходных и до середины недели температура минус 32−36 градусов. На юго-западе Сибирского федерального округа температура будет ниже нормы на 10−12 градусов и составит 34−43 градуса.
В то же время, по словам Вильфанда, аномально теплая по зимним меркам температура сохраняется в Якутии — там будет на 10−15 градусов выше нормы — 25−30 градусов. Тепло и на Чукотке — от 0 до минус 4 градусов.