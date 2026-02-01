Вильфанд: в нескольких регионах России сохраняется аномально холодная погода

Он добавил, что в Калининградской области — обычно очень теплом регионе — на 12−17 градусов температура ниже нормы, до 24 градусов мороза. «Это редчайший случай. В Калининградской области, в Центральном федеральном округе повсеместно с завтрашнего числа до середины недели, можно говорить, до конца рабочих дней следующей недели, температура на 7−15 градусов ниже нормы, и минимальное значение до минус 25−27 градусов. А вот на юге, в центрально-черноземных областях, там еще ниже температура, на 7−17 градусов ниже нормы. Температура в выходные дни — 18−23, а в начале следующей недели с 2 по 4 февраля до 31 градуса ниже нуля», — говорит синоптик.