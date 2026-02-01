Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную погоду в начале февраля

«Относительно прогноза на февраль, скорее всего, он будет аналогичен характеру и поведению погоды в январе месяце. Что касается температуры, то во всех прогнозах особенно сильные морозы даются на первую декаду февраля, когда температура будет на семь — девять градусов ниже климатической нормы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в целом февраль будет на два — три градуса ниже нормы.
Как добавил Шувалов, скорее всего, будет преобладать антициклоническая погода.
Ранее Александр Шувалов предположил, что весна в этом году может припоздниться.