Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную погоду в начале февраля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал морозную погоду в начале февраля.

Источник: Reuters

«Относительно прогноза на февраль, скорее всего, он будет аналогичен характеру и поведению погоды в январе месяце. Что касается температуры, то во всех прогнозах особенно сильные морозы даются на первую декаду февраля, когда температура будет на семь — девять градусов ниже климатической нормы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в целом февраль будет на два — три градуса ниже нормы.

Как добавил Шувалов, скорее всего, будет преобладать антициклоническая погода.

Ранее Александр Шувалов предположил, что весна в этом году может припоздниться.