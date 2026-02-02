Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Со стороны Солнца вылетела вспышка максимальной силы

Событие зафиксировали в ночь с 1 на 2 февраля. Пик отметили в 02:57 по московскому времени.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 45% 761 мм рт. ст. -4°
Вспышка X на Солнце 2 февраля 2026
Источник: xras.ru

Солнце выбросило вспышку наивысшего уровня. Ей присвоили класс Х8.11. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Источником выброса стала локация 4366. Темная область находилась в левой видимой части солнечного диска.

Ученые отметили, что темные пятна располагались во время вспышки под углом 35 градусов от прямой линии к Земле. Согласно предварительным расчетам, облако плазмы пройдет по касательной к планете — воздействие исключено.

В ночь на понедельник после вспышки Х.8.11 произошло еще семь выбросов энергии. Одному присвоили класс Х2.8, остальным — М1-М5.

Прошедшая вспышка по силе стала третьей за весь текущий 25-й солнечный цикл. Лидерами остались два выброса 2024 года: один произошел 3 октября, другой — 14 мая. Оба события получили уровень Х9.0.

По прогнозу, сегодня на планете ожидается спокойная геомагнитная ситуация. Шанс слабых возмущений составит 10%. Риск магнитных бурь не превысит трех процентов. Индекс Кр установится около двух единиц. Показатель Ар составит пять баллов, А10.7 достигнет 130.

Максимальная скорость солнечного ветра ожидается около 400 километров в секунду. Плотность плазмы к вечеру вырастет до пяти.