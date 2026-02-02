Со стороны Солнца вылетела вспышка максимальной силы

Солнце выбросило вспышку наивысшего уровня. Ей присвоили класс Х8.11. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Источником выброса стала локация 4366. Темная область находилась в левой видимой части солнечного диска.
Ученые отметили, что темные пятна располагались во время вспышки под углом 35 градусов от прямой линии к Земле. Согласно предварительным расчетам, облако плазмы пройдет по касательной к планете — воздействие исключено.
В ночь на понедельник после вспышки Х.8.11 произошло еще семь выбросов энергии. Одному присвоили класс Х2.8, остальным — М1-М5.
Прошедшая вспышка по силе стала третьей за весь текущий 25-й солнечный цикл. Лидерами остались два выброса 2024 года: один произошел 3 октября, другой — 14 мая. Оба события получили уровень Х9.0.
По прогнозу, сегодня на планете ожидается спокойная геомагнитная ситуация. Шанс слабых возмущений составит 10%. Риск магнитных бурь не превысит трех процентов. Индекс Кр установится около двух единиц. Показатель Ар составит пять баллов, А10.7 достигнет 130.
Максимальная скорость солнечного ветра ожидается около 400 километров в секунду. Плотность плазмы к вечеру вырастет до пяти.