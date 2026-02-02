Январские снегопады в России оказались мощнейшими за 26 лет

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве в январе зафиксировали 83,4 миллиметра выпавших осадков. Значение составило 157% климатической нормы. Показатель 2026 года занял третью строку среди самых влажных январей в XXI веке.
В Северной столице снега оказалось меньше: там выпало 26 миллиметров осадков за последний месяц. Значение, наоборот, установилось ниже обычного и составило 57% нормы. В Санкт-Петербурге январь 2026-го стал вторым по сухости за последние 26 лет.
В Подмосковье снегопады смогли опередить прошлого лидера. В Коломне в январе выпало 100 миллиметров осадков — около 244% климатической нормы. Значение превзошло предыдущий рекорд 1959 года на 17 миллиметров, став максимумом XXI века.
Еще одним новым лидером оказался Можайск. Там зарегистрировали на один миллиметр выпавшей влаги больше, чем в 2004-м. В этом году отметили 80 миллиметров осадков — 190% положенного.
Нижний Новгород побил рекорд, который удерживал 140 лет. В январе высыпало 125 миллиметров снега — 251% нормы. Прежним победителем считался 1889 год, когда метеостанции показали 93 миллиметра.
Рекордные снегопады также прошли в Тамбове, Вязьме, Елатьме и Йошкар-Оле. Согласно прогнозу синоптиков, на севере европейской территории России в феврале ожидается дефицит осадков, в средних широтах значение приблизится к норме, на юге влаги выпадет больше обычного на 15−20%.