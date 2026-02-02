Январские снегопады в России оказались мощнейшими за 26 лет

В Северной столице снега оказалось меньше: там выпало 26 миллиметров осадков за последний месяц. Значение, наоборот, установилось ниже обычного и составило 57% нормы. В Санкт-Петербурге январь 2026-го стал вторым по сухости за последние 26 лет.