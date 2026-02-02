Новая неделя принесет россиянам аномальные морозы и оттепель

Согласно информации издания «Метеовести», в Приамурье на неделе ожидается от −9 °С до −14 °С, в Приморье — от −3 °С до −8 °С, возможна оттепель. К концу рабочих будней, 6 февраля, холодный воздух придет на берега Амура: там подморозит до −19 °С. Также похолодает до −16 °С на побережье Японского моря.