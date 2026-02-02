Новая неделя принесет россиянам аномальные морозы и оттепель

Согласно информации издания «Метеовести», в Приамурье на неделе ожидается от −9 °С до −14 °С, в Приморье — от −3 °С до −8 °С, возможна оттепель. К концу рабочих будней, 6 февраля, холодный воздух придет на берега Амура: там подморозит до −19 °С. Также похолодает до −16 °С на побережье Японского моря.
Мороз до среды, 4 февраля, захватит юг Сибири. В дневные часы похолодает до −20 °С, в восточных районах прогнозируют до −25 °С. К пятнице, 6 февраля, туда придет теплый фронт — на Алтае возможна оттепель.
Урал окажется под властью ненастья, но при этом в первой половине периода там сохранится тепло. Температура днем установится от −3 °С до −8 °С. К концу недели облака рассеются, похолодает до −15 °С.
Северо-запад России ожидает небольшой снег. В первые дни недели в регион придет арктический воздух, который принесет морозы. Но к выходным снова потеплеет: на севере — до −5 °С, на юге — до −8 °С.
Среднюю Волгу запорошит снегом. Высокая облачность не даст воздуху остыть. На неделе температурный фон установится от −11 °С до −16 °С.
Центр России в начале и конце недели ожидает легкий снег. Большую часть периода будет холоднее положенного. В дневные часы прогнозируют от −11 °С до −16 °С. К выходным показатели придут в норму.
Юг страны столкнется с погодными качелями. В начале периода резко похолодает: в Причерноморье температура опустится до −6 °С, в Низовьях Дона и Волги — до −15 °С. К пятнице вновь придет теплый фронт — в Крыму дневной показатель поднимется до +7 °С.