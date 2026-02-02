Тревожные факты: почему жара в Австралии может войти в историю

В Андамуке столбик термометра достиг +50 °C. Это стало восьмым подобным случаем за всю историю метеорологических наблюдений в стране. В городах Хоуптун и Уолпиап зафиксировали температуру +48,9 °C, а в деревне Пункари — +49,7 °C. Показатель стал вторым по величине.
На горнолыжном курорте Фоллс‑Крик отметили +30,5 °C, в долине Перишер — +30,8 °C. Эти значения превысили показатели крупных прибрежных городов: в тот же день в Мельбурне было +23,6 °C, а в Сиднее — +28,5 °C.
Кроме того, аномальная жара в Австралии сопровождается высокой температурой в ночные часы. В Аделаиде температура в темное время суток не опускается ниже +34 °C, что почти на 18 градусов выше нормы.
Экстремальная жара спровоцировала лесные пожары. В Виктории огонь уничтожил 435 000 гектаров земель. Число погибших летучих лис превысило показатель «черного лета» 2019 года. Медицинские учреждения сообщили о росте госпитализаций: в Аделаиде количество обращений, связанных с перегревом, утроилось.
Эксперты уточнили, что жара повлияла на повседневную жизнь австралийцев. Жители вынуждены проводить большую часть времени в помещениях с кондиционерами. Открытый чемпионат Австралии проходил с перерывами на внешних кортах, а организаторы велогонки Tour Down Under изменили маршрут из-за угрозы пожаров.
По прогнозам местных метеостанций, снижение жары ожидается к воскресенью, 8 февраля. Однако специалисты предупредили, что температура выше нормы сохранится.