Как преодолеть нехватку витаминов зимой: советы Роспотребнадзора

Представители Роспотребнадзора объяснили, что дефицит витаминов возникает из-за изменения пищевых привычек. В морозы люди чаще выбирают калорийную и жирную пищу, пренебрегая сбалансированным рационом. Сам ассортимент сезонных овощей и фруктов в магазинах сокращается.
Кроме того, короткий световой день препятствует естественному синтезу витамина D. У человека ухудшается память и концентрация, появляется бессонница и признаки депрессии. Кроме того, дефицит витаминов ослабляет иммунитет и повышает риск развития сердечно‑сосудистых заболеваний, остеопороза и даже рассеянного склероза.
Витамин А — ретинол — отвечает за здоровье эпидермиса, зрения и репродуктивной системы. При недостатке кожа теряет эластичность, появляются шелушения и ранние морщины, ногти становятся ломкими, волосы тускнеют, возникает перхоть, ухудшается зрение, а у женщин возможны нарушения менструального цикла.
Витамин С — защитник иммунитета и соединительной ткани. Дефицит ведет к истончению сосудистых стенок и кровоточивости десен, замедленному заживлению ран, перепадам настроения, повышенной восприимчивости к простудам.
Для коррекции нехватки витаминов необходимо действовать системно. Лучше обратиться за консультацией к специалисту. Самодиагностика и бесконтрольный прием добавок могут навредить. Только врач на основании анализов подберет оптимальную схему приема витаминов.
Также важна корректировка рациона. Для витамина D включите в меню жирную рыбу, яичные желтки, молочные продукты и рыбную икру. Источники витамина А — говяжья печень, красное мясо, а также овощи с высоким содержанием бета‑каротина: морковь, шпинат, тыква, сладкий перец. Оливковое масло дополнит рацион ретинолом при использовании в качестве заправки. Витамин С можно получать из цитрусовых, киви, шиповника, облепихи, клюквы, а также из капусты, картофеля и сладкого перца.
Чтобы сохранить полезные свойства продуктов, не следует замачивать их перед приготовлением, а нарезанные овощи и фрукты лучше хранить в закрытых контейнерах в холодильнике. Оптимальные способы готовки — тушение, варка или запекание в течение короткого времени.