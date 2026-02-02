Как преодолеть нехватку витаминов зимой: советы Роспотребнадзора

Также важна корректировка рациона. Для витамина D включите в меню жирную рыбу, яичные желтки, молочные продукты и рыбную икру. Источники витамина А — говяжья печень, красное мясо, а также овощи с высоким содержанием бета‑каротина: морковь, шпинат, тыква, сладкий перец. Оливковое масло дополнит рацион ретинолом при использовании в качестве заправки. Витамин С можно получать из цитрусовых, киви, шиповника, облепихи, клюквы, а также из капусты, картофеля и сладкого перца.