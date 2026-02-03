Каждый пятый россиянин не заботится о здоровье зимой: результаты опроса

Об этом свидетельствуют результаты исследования среди читателей Погоды Mail, Здоровья Mail и пользователей соцсети Одноклассники. В опросе приняли участие свыше 6000 респондентов из более чем 50 регионов России.
При этом, по сведениям соцсети Одноклассники, в начале 2026 года в разделе «Здоровье» сервиса «Увлечения» наибольший интерес пользователей вызвали именно публикации о метеозависимости, лайфхаки для хорошего самочувствия при смене погоды, а также советы врачей по профилактике вирусов и укреплению иммунитета.
Чуть больше половины респондентов — 52% — не отметили существенных изменений в самочувствии по сравнению с другими сезонами в году. Тем не менее 41% граждан признал, что зимой чувствуют себя хуже. Лишь семь процентов сообщили об улучшении состояния. Такой результат может быть связан с личным выбором в пользу зимних активностей или проживанием в регионах с мягким климатом.
С трудностями передвижения из-за гололеда сталкиваются 46% опрошенных. Еще 45% отмечают сухость кожи и слизистых оболочек. Низкие температуры доставляют дискомфорт 41% участников исследования, а риск простудных заболеваний волнует 40% респондентов. Кроме того, 37% людей указали, что испытывают сезонную хандру и упадок сил. 26% отметили сложности с сохранением физической активности на улице.
В выборе одежды лидируют натуральные материалы: шерсть, пух. Их предпочитают 39% респондентов. Каждый третий — 32% — осознает важность многослойности. Высокотехнологичная синтетика: флис, мембрана — пользуется спросом лишь у 19%. Один процент россиян в морозы использует экипировку, которая предназначается для экстремальных условий.
Почти половина участников — 48% — для укрепления организма прибегает к народным средствам. Люди включают в зимний рацион имбирь, мед, травяные чаи. 41% опрошенных старается высыпаться и полноценно отдыхать. 33% поддерживают иммунитет прогулками на свежем воздухе.
В ходе опроса 16% респондентов подтвердили, что регулярно прививаются от гриппа. К закаливанию прибегают всего шесть процентов опрошенных. Каждый пятый — 21% — не предпринимает никаких специальных мер для поддержания здоровья зимой.
Большинство опрошенных — 66% — не меняют рацион. 22% россиян увеличивают долю калорийной пищи и горячих напитков, а 12% — корректируют питание, так как больше времени проводят дома.
В то же время около 70% граждан считают, что в рацион необходимо включать больше традиционных сезонных продуктов: квашеной капусты, солений, замороженных ягод. Примечательно, что такая же доля респондентов не меняет привычки даже при температуре ниже −15 °C. Только три процента участников воспринимают сильный мороз как возможность для активного отдыха.
Большинство россиян — 59% — в мороз не используют специальные средства защиты кожи и органов дыхания. К кремам, маскам, балаклавам прибегает только треть опрошенных. 10% пользуются подобными мерами на регулярной основе.
Эксперт Здоровья Mail, врач-оториноларинголог Алигусейн Алиев рассказал, как холод влияет на организм человека: «Морозный воздух — стресс для ЛОР-органов. Зимой уши, горло и нос постоянно находятся под его воздействием. Он вызывает сухость слизистых оболочек, спазм мелких сосудов, снижает способность местного иммунитета бороться с вирусами. Поэтому в этот период года чаще всего развиваются риниты, синуситы, фарингиты и отиты», — объяснил специалист. Врач дал несколько советов, как поддержать организм в мороз:
Рекомендую не дышать на улице ртом: слизистые пересушиваются, возникают микротрещины, человек становится мишенью для вирусов. Именно с целью согревания и увлажнения воздуха нос на улице отекает, возникает заложенность, а слизь течет рекой, так как происходит реакция конденсации.
По словам эксперта, необходимо избегать резких перепадов температур. Это тоже своеобразный стресс для организма. Обязательно носите шапки и шарфы, чтобы оставаться в тепле. «Кроме того, советую в домашних условиях промывать нос при возникновении первых же признаков заложенности, поплотнее одеваться перед выходом на улицу и не появляться на морозе после душа или ванны», — рекомендует врач.