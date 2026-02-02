Назван срок окончания аномальных морозов в Москве

По ее словам, температура воздуха будет на 12 градусов ниже нормы. «Самые сильные морозы ожидаются в середине недели. В ночь на вторник столбики термометров в Москве опустятся до минус 21 градуса, а по области — до минус 25 градусов. Днем тоже будет морозно: до минус 20 градусов», — рассказала Позднякова.