Арктический холод во вторник накроет один из округов России

Во вторник, 3 февраля, на материковой части Дальневосточного федерального округа снег пройдет ближе к берегу. Чем дальше от него, тем меньше будет осадков, но станет холоднее. В Верхоянске — −36 °C, в Чите — −16 °C, в Хабаровске — −9 °C.