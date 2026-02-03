Арктический холод во вторник накроет один из округов России

Во вторник, 3 февраля, на материковой части Дальневосточного федерального округа снег пройдет ближе к берегу. Чем дальше от него, тем меньше будет осадков, но станет холоднее. В Верхоянске — −36 °C, в Чите — −16 °C, в Хабаровске — −9 °C.
Так скажется влияние арктического антициклона, который сегодня займет почти всю Сибирь. Аномальные холода накроют восток округа. В Красноярске днем прогнозируют −27 °C, ночью туда придут 40-градусные морозы.
В Иркутске ожидается −17 °C, завтра похолодает. В Омске тоже прогнозируют −17 °C, но там начнется потепление. На Урал придет снежный и относительно теплый циклон. В Екатеринбурге сегодня будет −7 °C.
На территории Европейской России снег пройдет на Средней Волге и юге. Однако туда движется антициклон — интенсивность осадков в ближайшие дни уменьшится, аномально холодный воздух отступит. В Смоленске — −12 °C, в Калининграде — −10 °C, в Воронеже — −20 °C.
В южных районах похолодание продолжится, на севере потеплеет. В Ялте ожидается +3 °C, в Грозном — +5 °C, в Мелитополе — −6 °C.
В Санкт-Петербурге прогнозируют от −8 °C до −10 °C, без осадков. В Москве в дневные часы термометр покажет около −13 °C, выглянет солнце, снег маловероятен.
Геомагнитная обстановка во вторник останется слабо возмущенной. Риск прихода магнитных бурь сегодня составит три процента.