Опасный ракурс: Земля на неделе окажется под прямым ударом Солнца

Сегодня, 3 февраля, активная зона окажется на прямой линии к Земле. До пятницы, 6 февраля, планета будет находиться в зоне максимального влияния темных пятен. Об этом предупредили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые объяснили, что при новом крупном выбросе плазмы удар окажется почти фронтальным. Диапазон углов вхождения лучей до пятницы будет составлять 20 градусов. Это означает, что напротив земного шара произойдет около 10% всех событий на Солнце.
Такие условия складываются довольно редко. Например, в 2025 году зафиксировали только два подобных случая. Первый произошел в июне после сильной М-вспышки, а второй — в ноябре после выброса Х-уровня.
В текущем году такое событие уже было 20 января. Перед этим ученые 18 января зарегистрировали вспышку класса Х1.9.
Эксперты объяснили, что спрогнозировать формирование подобных ситуаций невозможно. По словам экспертов, такие случаи — «черные лебеди».
Есть вероятность, что при увеличении размеров вдвое у нового активного центра появились внутренние резервуары для накопления энергии. Тогда необходимость в ее выбросе исчезла. Но сделать точных расчетов невозможно, поэтому ближайшие четыре дня остается только ждать.