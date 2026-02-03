В Польше число погибших от холода превысило 50 человек

По сведениям заместителя министра внутренних дел Веслава Щепаньского, сейчас подтвердились 54 смерти и 36 случаев тяжелого переохлаждения. Об этом сообщили на сайте РИА Новости.
Основной группой риска оказались люди, проживающие в заброшенных или плохо отапливаемых зданиях. Власти неоднократно предупреждали об опасности такого ведения быта в морозный период. Чиновник подчеркнул: несмотря на это, многие граждане по‑прежнему находятся в не подходящих для зимы условиях.
Ситуация усугубилась тем, что волна холода достигла пика: прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы. В районе Сувалок — северо‑запад Польши — температура опустилась до −29 °C. Метеорологи отметили, что такие показатели значительно ниже средних зимних норм для региона.
Экстремальные морозы повлияли также на городскую инфраструктуру. Специалисты зафиксировали сбои в работе коммунальных систем, обледенение дорог и перебои с электроснабжением. Местные власти активизировали работу пунктов временного размещения и обогрева. Туда могут обратиться те, кто оказался в зоне риска.
Эксперты напомнили, что в период аномальных холодов важно соблюдать меры безопасности и заботиться о здоровье. Необходимо избегать длительного пребывания на улице, носить многослойную теплую одежду, следить за состоянием пожилых людей и детей и не использовать самодельные нагревательные приборы, которые могут стать причиной пожара.