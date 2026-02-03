Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Польше число погибших от холода превысило 50 человек

В стране зафиксировали аномально низкие температуры. Ночами столбик термометра опускался до −30 °C.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 58% 763 мм рт. ст. -2°
Аномальные холода в Польше, погибшие 3 февраля 2026
Источник: РИА "Новости"

По сведениям заместителя министра внутренних дел Веслава Щепаньского, сейчас подтвердились 54 смерти и 36 случаев тяжелого переохлаждения. Об этом сообщили на сайте РИА Новости.

Основной группой риска оказались люди, проживающие в заброшенных или плохо отапливаемых зданиях. Власти неоднократно предупреждали об опасности такого ведения быта в морозный период. Чиновник подчеркнул: несмотря на это, многие граждане по‑прежнему находятся в не подходящих для зимы условиях.

Ситуация усугубилась тем, что волна холода достигла пика: прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы. В районе Сувалок — северо‑запад Польши — температура опустилась до −29 °C. Метеорологи отметили, что такие показатели значительно ниже средних зимних норм для региона.

Экстремальные морозы повлияли также на городскую инфраструктуру. Специалисты зафиксировали сбои в работе коммунальных систем, обледенение дорог и перебои с электроснабжением. Местные власти активизировали работу пунктов временного размещения и обогрева. Туда могут обратиться те, кто оказался в зоне риска.

Эксперты напомнили, что в период аномальных холодов важно соблюдать меры безопасности и заботиться о здоровье. Необходимо избегать длительного пребывания на улице, носить многослойную теплую одежду, следить за состоянием пожилых людей и детей и не использовать самодельные нагревательные приборы, которые могут стать причиной пожара.