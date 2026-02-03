В Польше число погибших от холода превысило 50 человек

Ситуация усугубилась тем, что волна холода достигла пика: прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы. В районе Сувалок — северо‑запад Польши — температура опустилась до −29 °C. Метеорологи отметили, что такие показатели значительно ниже средних зимних норм для региона.