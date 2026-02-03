Еще не предел: когда ждать пик зимних холодов в России

Похолодание расширит границы к середине недели. Днем 4 февраля заморозки затронут север Причерноморья. Тепло сумеет удержаться только на предгорной части Кавказа и территории Нижней Волги. В средних широтах и на северо‑западе температурный фон останется в пределе от −11 °C до −16 °C.