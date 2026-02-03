Ричмонд
Еще не предел: когда ждать пик зимних холодов в России

На территории Русской равнины обещают погодные качели. Антициклон принесет улучшение на запад, но снегопады накроют юг и восток.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Пик холодов в России, прогноз на 3–7 февраля 2026
Источник: Freepik

Во вторник, 3 февраля, на западных территориях влияние антициклона начнет стабилизировать метеообстановку. Однако по периферии его очага продолжат надвигаться арктические воздушные массы. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Снегопады достигнут берегов Кубани. В восточных районах Краснодарского края, Ставрополье и на Верхней Волге ожидаются ледяные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на Кавказе. Там выпадет от 30 до 40 миллиметров влаги.

В Сочи ночные осадки к полудню усилятся. Температура снизится с +9 °C до +1 °C. Осадки перейдут в снег. По прогнозу метеорологов, за вторник город получит около трети месячной нормы.

Похолодание расширит границы к середине недели. Днем 4 февраля заморозки затронут север Причерноморья. Тепло сумеет удержаться только на предгорной части Кавказа и территории Нижней Волги. В средних широтах и на северо‑западе температурный фон останется в пределе от −11 °C до −16 °C.

К четвергу, 5 февраля, придет североатлантический циклон, который отгонит заполярный воздух вглубь Европейской России. В Поморье и на Кольском полуострове ожидается потепление до −7 °C. В средней полосе сложится противоположная ситуация: грянут морозы до −27 °C. В восточных районах возможна 30‑градусная стужа. Южные регионы также ощутят похолодание.

В Краснодаре 3 февраля ожидается −2 °C с переходом ледяных дождей в снегопады. Позже облака уйдут, но суточные колебания температуры станут сильнее. Утром термометр покажет −9 °C, днем — около нуля градусов. К субботе, 7 февраля, в регионе прогнозируют потепление.