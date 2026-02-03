Ричмонд
На полюсе холода отметили рекордное тепло

Глобальное потепление проявляется неравномерно. В северных широтах рост температур идет активнее, чем в южных.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Рекорд тепла на полюсе холода Оймяконе в январе 2026
Источник: РИА "Новости"

Подобная тенденция хорошо заметна в Арктике: там климат меняется в два-три раза быстрее среднепланетарных показателей. Подтверждением этому явилась аномально теплая зима, пик которой пришелся на январь. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Настоящим сюрпризом стал температурный рекорд на полюсе холода — в Оймяконе. Средний температурный показатель в январе достиг отметки −37,2 °C. Значение превзошло предыдущий максимум на 0,9 градуса, который принадлежал 2015 году. Отклонение от климатической нормы достигло 8,5 единицы. Например, в Москве схожая аномалия превратила бы зиму в весну, прогрев воздух до +2,3 °C.

Волна тепла охватила и другие районы Якутии. В поселке Чокурдах зафиксировали среднее значение −27,4 °C. Это на 0,6 градуса выше 1940 года, который был лидером. На метеостанции Усть‑Мома термометр показал −35,1 °C. Превышение составило 1,4 градуса по сравнению с 1977 годом.

Подобная участь постигла и Дальний Восток. В Магадане в январе воздух в среднем прогревался до −9,4 °C, обгоняя 1950 год на 0,2 пункта. В Сусумане показатель составлял −20,8 °C — плюс 0,1 градуса к рекорду 1969-го. В Коркодоне термометр показывал −29,0 °C, что на 0,9 пункта теплее максимума 1940 года.

Метеорологи предупредили, что февраль в Дальневосточном федеральном округе также окажется теплее положенного, хотя аномалия будет менее выраженной. В Магадане, Хабаровске и на Чукотке ожидается превышение примерно на 0,5−1,5 градуса, в Якутии — на один-два пункта.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
