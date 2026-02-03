На полюсе холода отметили рекордное тепло

Подобная участь постигла и Дальний Восток. В Магадане в январе воздух в среднем прогревался до −9,4 °C, обгоняя 1950 год на 0,2 пункта. В Сусумане показатель составлял −20,8 °C — плюс 0,1 градуса к рекорду 1969-го. В Коркодоне термометр показывал −29,0 °C, что на 0,9 пункта теплее максимума 1940 года.