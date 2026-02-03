В Европейской России ожидается отклонение от нормы на 14 градусов

На погоду в Европейской России до конца рабочей недели будет влиять высотный циклон. Температурный фон установится ниже нормальной границы на девять градусов. В некоторых местах аномалия составит 14 единиц. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
В северной и восточной частях европейской территории России пройдет снег. На юге возможны обильные осадки и гололедица на дорогах. Ветер разгонится до 20−25 метров в секунду. В горных районах скорость способна достичь 30 метров в секунду, локально пройдут метели.
Дальний Восток столкнется с сильными осадками. Пройдут метели, ветер разгонится до 18 метров в секунду. Кроме того, вырастет атмосферное давление. Ожидается морознее обычного на три-восемь градусов.
Север Ямала и Таймыра на неделе захватит вихрь со стороны Северной Атлантики. На побережье Арктики прогнозируют сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду. Территорию запорошит снегом. На остальной части Сибирского федерального округа ожидается сухая погода. Однако будет холоднее нормы от пяти до 10 градусов.
Южный циклон пройдет вдоль Уральского хребта и сместится на северо-восток. В большинстве регионов Урала пройдет снег. Местами ожидаются метели с ветром до 17 метров в секунду.