В Европейской России ожидается отклонение от нормы на 14 градусов

Север Ямала и Таймыра на неделе захватит вихрь со стороны Северной Атлантики. На побережье Арктики прогнозируют сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду. Территорию запорошит снегом. На остальной части Сибирского федерального округа ожидается сухая погода. Однако будет холоднее нормы от пяти до 10 градусов.