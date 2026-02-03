Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Европейской России ожидается отклонение от нормы на 14 градусов

Приволжье окутает снежный вихрь. Порывы ветра достигнут 11−16 метров в секунду.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 59% 764 мм рт. ст. -2°
Погода в Европейской России с 3 по 5 февраля 2026
Источник: Legion-Media

На погоду в Европейской России до конца рабочей недели будет влиять высотный циклон. Температурный фон установится ниже нормальной границы на девять градусов. В некоторых местах аномалия составит 14 единиц. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

В северной и восточной частях европейской территории России пройдет снег. На юге возможны обильные осадки и гололедица на дорогах. Ветер разгонится до 20−25 метров в секунду. В горных районах скорость способна достичь 30 метров в секунду, локально пройдут метели.

Дальний Восток столкнется с сильными осадками. Пройдут метели, ветер разгонится до 18 метров в секунду. Кроме того, вырастет атмосферное давление. Ожидается морознее обычного на три-восемь градусов.

Север Ямала и Таймыра на неделе захватит вихрь со стороны Северной Атлантики. На побережье Арктики прогнозируют сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду. Территорию запорошит снегом. На остальной части Сибирского федерального округа ожидается сухая погода. Однако будет холоднее нормы от пяти до 10 градусов.

Южный циклон пройдет вдоль Уральского хребта и сместится на северо-восток. В большинстве регионов Урала пройдет снег. Местами ожидаются метели с ветром до 17 метров в секунду.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше