Песков назвал холод в Москве обычными зимними морозами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает нынешние холода в Москве аномальными.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 58% 763 мм рт. ст. -2°
Источник: Legion-Media.ru

Таким образом чиновник ответил на брифинге на вопрос, не мерзнут ли в Кремле.

«Никаких аномальных морозов, собственно, мы не наблюдаем, если честно, в Москве. Обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом-позапрошлом году. А так, в принципе, для начала февраля — обычная температура», — сказал Песков.

Чиновник подчеркнул, что все службы ЖКХ в холодное время года работают в особом режиме.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщали ТАСС, что в период до 23:00 мск вторника, 3 февраля, в Москве и Подмосковье действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Это связано с аномально холодной погодой, при которой среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7−12 градусов.

