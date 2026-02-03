Песков назвал холод в Москве обычными зимними морозами

«Никаких аномальных морозов, собственно, мы не наблюдаем, если честно, в Москве. Обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом-позапрошлом году. А так, в принципе, для начала февраля — обычная температура», — сказал Песков.