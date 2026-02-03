Лед в Гренландии меняет цвет и тает быстрее, чем ожидалось: в чем причина

Механизм выглядит как замкнутый круг. Когда лед подтаивает, обнажаются горные породы. Ветер поднимает с них минеральную пыль, богатую фосфором, и переносит на ледяные поля.
Это вещество становится своеобразным удобрением для пигментированных ледниковых водорослей. По мере размножения они образуют на льду темные пятна. О последствиях подобного процесса написали в информационном издании Green Matters.
В отличие от белой поверхности такие участки поглощают значительно больше солнечного тепла. Это приводит к локальному нагреву и дальнейшему ускорению таяния. Так запускается эффект домино.
Исследователи подтвердили связь между химическим составом пыли на льду и породами, расположенными вблизи ледников. Эксперты нашли в них достаточное количество фосфора для поддержания массового цветения водорослей. Чтобы проследить пути их распространения, ученые взяли пробы воздуха. Специалисты убедились, что ветер играет ключевую роль в переносе спор на новые территории.
Кроме водорослей, на скорость таяния влияют и другие темные частицы, оседающие на леднике, например сажа от все более частых лесных пожаров. Она снижает отражающую способность льда — альбедо, усиливая его нагрев.
