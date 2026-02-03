Лед в Гренландии меняет цвет и тает быстрее, чем ожидалось: в чем причина

Исследователи подтвердили связь между химическим составом пыли на льду и породами, расположенными вблизи ледников. Эксперты нашли в них достаточное количество фосфора для поддержания массового цветения водорослей. Чтобы проследить пути их распространения, ученые взяли пробы воздуха. Специалисты убедились, что ветер играет ключевую роль в переносе спор на новые территории.