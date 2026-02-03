В ООН обсудили, кто должен платить за экологический ущерб

В рамках Рамочной конвенции предлагается ввести налог на прибыль компаний — производителей ископаемого топлива и глобальный налог на богатство для ультрасостоятельных лиц. Об этом написало издание The Guardian.
Предполагается решить две проблемы: компенсировать ущерб от изменения климата и сократить растущее мировое неравенство. Страны ежегодно недополучают около 492 миллиардов долларов. При этом нефтегазовые компании за последние годы зафиксировали рекордную прибыль. Самый высокий скачок отметили на фоне роста цен после 2022-го.
Во время переговоров развивающиеся страны настаивали на более жестких мерах. По словам их представителей, ответственность за климатический кризис должны нести крупнейшие загрязнители планеты.
Однако переговоры поддержали не все. США вышли из процесса, а некоторые развитые страны настаивали, что налоговые вопросы не следует обсуждать в рамках ООН. Кроме того, из проекта конвенции убрали ряд положений.
Сторонники реформы привели аргументы в пользу Рамочной конвенции. 20% надбавки на прибыль 100 крупнейших производителей ископаемого топлива могли бы принести свыше одного триллиона долларов за 10 лет с момента подписания Парижского соглашения. Ежегодный налог на богатство в размере до пяти процентов для сверхсостоятельных граждан способен собирать около 1,7 триллиона долларов в год.