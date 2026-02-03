В ООН обсудили, кто должен платить за экологический ущерб

Сторонники реформы привели аргументы в пользу Рамочной конвенции. 20% надбавки на прибыль 100 крупнейших производителей ископаемого топлива могли бы принести свыше одного триллиона долларов за 10 лет с момента подписания Парижского соглашения. Ежегодный налог на богатство в размере до пяти процентов для сверхсостоятельных граждан способен собирать около 1,7 триллиона долларов в год.