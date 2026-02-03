Впервые в истории температура на Кубе опустилась до нуля градусов

«В 4.00 утра метеорологическая станция в Индио Атуэй в провинции Матансас зафиксировала минимальную температуру в 0,1 градуса. Температура продолжила снижаться, и в 7.00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов. Это рекордный для страны уровень минимальной температуры. Прежний рекорд температуры на уровне 0,6 градуса был зафиксирован на станции Баиноа 18 февраля 1996 года», — отметил институт.