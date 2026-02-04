Холода в Европейской России выходят на пик

Согласно прогнозу, 4 февраля интенсивность осадков на европейской территории России уменьшится. Облачные поля уйдут в сторону Урала благодаря антициклическому вихрю. Снег сохранится только в северных районах. Его принесут новые воздушные массы с Атлантики. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Подобные изменения принесут в полярную зону тепло. В ночь на четверг, 5 февраля, там ожидается от −6 °C до −11 °C. На остальной части Европейской России похолодает. Например, схожая температура — от −6 °C до −11 °C — установится к утру на Кубани и Кавказе.
Пик морозов сосредоточится над средними широтами. Там похолодает от −22 °C до −27 °C. В некоторых районах возможно падение температуры до −32 °C.
К выходным морозы сбавят обороты. В субботу, 7 февраля, на Русскую равнину придет теплый циклон со стороны Европы. Рост температуры сопроводится снегопадами. В Причерноморье пройдут дожди. В низовьях Дона, а также в южной части возможно образование гололеда.
В Воронеже в конце рабочей недели грянут сильные морозы, которые в пять раз превысят норму. Днем температура понизится до −16 °C. К выходным значение вернется к положенным −2 °C. В субботу прогнозируют ледяной дождь.
Центральная Россия также попадет под влияние холода, но его сила будет слабее. В Москве до пятницы сохранятся 20-градусные морозы. Значение превысит норму на 10 единиц. К выходным столицу накроют снежные облака, потеплеет.