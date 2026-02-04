Холода в Европейской России выходят на пик

Подобные изменения принесут в полярную зону тепло. В ночь на четверг, 5 февраля, там ожидается от −6 °C до −11 °C. На остальной части Европейской России похолодает. Например, схожая температура — от −6 °C до −11 °C — установится к утру на Кубани и Кавказе.