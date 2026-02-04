В Перми пожилая женщина едва не замерзла в снегу: видео

По словам очевидцев, пенсионерка шла по двору и неожиданно провалилась в глубокий сугроб, который накрыл ее почти по грудь. Самостоятельно выбраться женщина не могла: чем сильнее пыталась двигаться, тем глубже увязала в рыхлом снегу.
Происходящее на улице заметил мужчина из соседнего дома и пришел на помощь. К нему присоединились еще двое прохожих. Втроем спасители аккуратно освободили пожилую женщину из снежного плена.
Долгое пребывание на морозе оставило серьезные последствия: у пенсионерки обморозились пальцы на руках. Кроме того, в процессе борьбы со снегом женщина потеряла обувь. Пострадавшую передали прибывшим медикам для оказания помощи.
Последние дни в Пермском крае выдались снежными. Сугробы достигли рекордной высоты. Недавно в регионе произошел аналогичный эпизод. Врачам пришлось нести пациента на носилках через сугробы. Скорая помощь не смогла проехать к месту вызова.
Местные жители сообщили, что дворы и тротуары в городе практически не расчищаются. Пожилым людям, детям и маломобильным гражданам сложно передвигаться.
Согласно прогнозу синоптиков, в Перми в среду, 4 февраля, температура установится около −7 °C. Завтра ожидается резкое похолодание.