В Перми пожилая женщина едва не замерзла в снегу: видео

По словам очевидцев, пенсионерка шла по двору и неожиданно провалилась в глубокий сугроб, который накрыл ее почти по грудь. Самостоятельно выбраться женщина не могла: чем сильнее пыталась двигаться, тем глубже увязала в рыхлом снегу.