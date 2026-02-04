Куба замерзла: температура удивила впервые за 30 лет

По сведениям Национального института метеорологии, в Индио Атуэй 3 февраля в 04:00 по местному времени температура упала до +0,1 °C. Еще через три часа значение достигло ровно нуля градусов.
Температура оказалась ниже предыдущего минимума, который принадлежал 18 февраля 1996 года. Тогда станция Баиноа отметила +0,6 °C.
Сильное похолодание охватило не только западные районы. Метеостанции в центральной части острова также сообщили о рекордно низких показателях. Температурный фон ночью варьировался от +1,4 °C до +5 °C.
Хотя Куба традиционно ассоциируется с тропическим климатом и среднегодовой температурой около +25 °C, редкие похолодания там случаются. Связаны с вторжением холодных фронтов из Северной Америки, которые обычно по пути угасают. Но если достигают Карибского бассейна, то начинается похолодание.
Для местного населения подобные низкие температуры — испытание. Большинство домов на острове не приспособили к холоду: там отсутствует центральное отопление. Сельское хозяйство также попадает в зону риска. Тропические культуры: бананы, ананасы, сахарный тростник — чувствительны к заморозкам.