Куба замерзла: температура удивила впервые за 30 лет

Хотя Куба традиционно ассоциируется с тропическим климатом и среднегодовой температурой около +25 °C, редкие похолодания там случаются. Связаны с вторжением холодных фронтов из Северной Америки, которые обычно по пути угасают. Но если достигают Карибского бассейна, то начинается похолодание.