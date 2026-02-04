Зимние аномалии: почему россияне погрязли в сугробах

Одна из главных причин участившихся снежных завалов на территории России — глобальное изменение климата, говорят специалисты. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, все чаще нарушается атмосферная зональность, то есть перемещение воздушных масс с запада на восток.
«Заменяется более частыми вторжениями с севера на юг и выплеском тепла с юга на север. За счет этого похолодание, предположим, в Западной Европе и на Балканах приводит к всплеску циклонической активности и выбросу тепла и влаги с южными циклонами на европейскую часть нашей страны», — прокомментировал эксперт.
Аномалия или закономерность
В разговоре с ТАСС Шувалов рассказал, что январские осадки, выпавшие на территории России, не норма. «Интенсивность процессов нарастает и в те моменты, когда они достигают пика, конечно, можно говорить об аномальности, — рассказал метеоролог. — В Москве было установлено три суточных рекорда за январь. В Тамбове за два последних дня января выпала практически месячная норма осадков».
Эксперт также обратил внимание на то, что трехдневные осадки, которые были в Москве, не связаны с ярко выраженным циклоном. Шувалов пояснил, что это высотная фронтальная зона с осадками, которая устойчиво держалась на определенной линии Смоленск — Москва — Нижний Новгород. Наибольшие контрасты температуры между двумя воздушными массами наблюдались именно в этом районе. Эксперт также добавил, что причина, по которой эта фронтальная зона оказалась столь устойчивой, требует отдельного исследования.
Зимние рекордсмены России
За последние 145 лет наблюдений январь 2026 года не только стал самым снежным в Нижнем Новгороде, но и побил рекорд по превышению среднемесячной нормы осадков. За 29 январских дней в столице Поволжья выпало около 120 миллиметров, а превышение среднемесячной нормы составило 239%. Для сравнения: в Санкт-Петербурге выпало практически в пять раз меньше осадков — 26 миллиметров.
«Это говорит о неравномерности, преобладании антициклональных холодных полей над северо-западом европейской территории, преимущественно над Скандинавией и Прибалтикой, и об интенсивном развитии южных циклонов и циклонической деятельности над Черным морем, югом европейской территории, в центре и на востоке Русской равнины», — пояснил Шувалов.
Заметенным снегом рекордсменом стала и Пермь, в которой зафиксировали самую большую высоту снежного покрова за последние 25 лет — 73 сантиметра. Также 30 января там выпало 23 миллиметра осадков, что немногим больше половины месячной нормы. Еще накануне, 29 января, из-за снегопада власти ограничили движение транспорта на федеральных трассах региона, а в самой Перми на протяжении двух дней фиксировали 10-балльные пробки и значительные задержки общественного транспорта.
Московский регион тоже отличился январскими рекордами, а особенными днями стали 27 и 28 января, когда выпало 13,5 и 13,4 миллиметра осадков соответственно. На базовой станции на ВДНХ высота снежного покрова составила 61 сантиметр, что стало максимальным показателем за всю историю метеонаблюдений. Снежные рекорды не могли не повлиять и на автолюбителей. Из-за аномальных снегопадов в конце января фиксировали пробки восемь, девять и даже 10 баллов.
Снег по всему миру
Снежным выдался январь и в США. Сильные снегопады прошли по стране от штата Нью-Мексико до региона Новая Англия на Восточном побережье, а в 23 штатах объявили режим чрезвычайного происшествия. Из-за снежной бури погибли по меньшей мере 85 человек, были отменены десятки тысяч авиарейсов, сотни тысяч человек остались без света, а в штате Мэн потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились восемь человек.
Сильные снегопады прошли и на территории Японии. В результате снежного коллапса на острове Хоккайдо отменили или задержали почти тысячу поездов, что затронуло более 140 000 пассажиров. Еще около 2000 человек из-за отмены рейсов ночевали в аэропорту Син-Титосэ на этом же острове. Уровень осадков в некоторых регионах достиг 72 сантиметров, что стало рекордом для января. В результате последствий снегопадов погибли 29 человек и почти 300 пострадали.
Чего ждать в дальнейшем
По словам Александра Шувалова, в последние десятилетия обозначилась тенденция к потеплению и в дальнейшем никуда не денется — зимы будут теплее. Количество осадков может увеличиваться, но это не означает, что они будут только в твердом виде. Это может быть и мокрый снег, и дождь. Поэтому их общее количество будет расти, но неповсеместно.
«На юге это может закончиться и уменьшением общего количества осадков в зимний период. В средней полосе, скорее всего, количество вырастет, но межгодовая изменчивость будет играть роль. Хотя среднее количество осадков увеличится, высота снежного покрова, скорее всего, будет придерживаться средних многолетних значений», — прокомментировал метеоролог.
Летом же, сказал эксперт, залповые ливни, когда быстро выпадает большое количество осадков, станут все более обычным явлением для средней полосы. И это не совсем хороший знак, потому что, хотя дожди будут обильнее, почва, не напитавшись, будет быстро сбрасывать их в речную систему, что может повлечь за собой паводки, эрозию и даже засуху.