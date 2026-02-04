Зимние аномалии: почему россияне погрязли в сугробах

По словам Александра Шувалова, в последние десятилетия обозначилась тенденция к потеплению и в дальнейшем никуда не денется — зимы будут теплее. Количество осадков может увеличиваться, но это не означает, что они будут только в твердом виде. Это может быть и мокрый снег, и дождь. Поэтому их общее количество будет расти, но неповсеместно.