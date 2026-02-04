Стало известно, сколько времени осталось до магнитных бурь

Согласно обновленной информации, в первые дни текущего месяца на Солнце зафиксировали пять крупных вспышек, которым присвоили Х-класс. Кроме того, почти полусотня событий получили М-уровень. Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили, что такая ситуация указывает на нестабильность светила.