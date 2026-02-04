Ричмонд
Стало известно, сколько времени осталось до магнитных бурь

К земному шару приближается крупное облако плазмы. Предварительно, магнитные бури окажутся слабой силы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 87% 761 мм рт. ст.
Когда на Земле начнутся магнитные бури в феврале 2026
Источник: Unsplash

Согласно обновленной информации, в первые дни текущего месяца на Солнце зафиксировали пять крупных вспышек, которым присвоили Х-класс. Кроме того, почти полусотня событий получили М-уровень. Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отметили, что такая ситуация указывает на нестабильность светила.

Геомагнитные возмущения могут начаться в течение 24 часов.

Активный центр на солнечном диске вчера, 3 февраля, вошел в зону прямого воздействия на Землю. Плазменные выбросы, согласно расчетам, затронут планету по касательной. Большая доля заряженных частиц проследует мимо.

Кроме того, эксперты зафиксировали вспышку Х-уровня, которая не привела к выбросу плазменного вещества. Это снизило опасность для магнитосферы планеты.

В центре научного внимания остается активная зона 4366. Ее размер достиг 1000 миллионных долей полусферы. Значение — рубеж, который в текущем цикле смогли преодолеть только пять объектов.

Рекордсменом осталась локация 3664. Два года назад спровоцировала магнитную бурю наивысшего уровня. Подобное событие произошло впервые за последние 20 лет.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток локация 4366 продолжит воздействовать на магнитное поле Земли по максимуму.