Число жертв в Японии из-за снегопада превысило 30 человек: фото стихии

В феврале страна столкнулась с рекордным количеством осадков. Сугробы достигли высоты около двух метров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Последствия снегопада в Японии 4 февраля 2026

По информации издания Aljazeera, с 20 января по начало февраля в Японии от снежной стихии погибли не менее 30 человек. Эпицентр непогоды пришелся на северные и северо‑западные регионы. В городе Аомори зафиксировали 175 сантиметров снежного покрова. Это более чем вдвое выше среднестатистического показателя для этого периода.

В понедельник, 2 февраля, там выпало 183 сантиметра снега. Объем влаги превзошел рекорд 1986 года: тогда зафиксировали 181 сантиметр. В префектурах Ниигата, Акита, Хоккайдо высота сугробов достигла 135 сантиметров.

Последствия снегопада в Японии 4 февраля 2026

В ответ на удар стихии премьер‑министр Санаэ Такаичи распорядился организовать временные подразделения для помощи пострадавшим районам. Губернатор Аомори Соитиро Миясита подчеркнул критическую необходимость поддержки местных жителей. В расчистке дорог, доставке продовольствия и эвакуации людей из заблокированных домов приняли участие военные.

Власти предупредили о риске схода лавин в горных районах, обрушения снежных масс с крыш и обрывов линий электропередачи из‑за превышения нагрузки. На нескольких территориях уже зафиксировали перебои с электроснабжением. Жителей призвали не выходить из домов без крайней необходимости, избегать нахождения под навесами и следить за экстренными сообщениями.

Аномальные снегопады, согласно прогнозу местных метеослужб, продолжатся. Это может усугубить ситуацию в стране.