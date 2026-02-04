Число жертв в Японии из-за снегопада превысило 30 человек: фото стихии

По информации издания Aljazeera, с 20 января по начало февраля в Японии от снежной стихии погибли не менее 30 человек. Эпицентр непогоды пришелся на северные и северо‑западные регионы. В городе Аомори зафиксировали 175 сантиметров снежного покрова. Это более чем вдвое выше среднестатистического показателя для этого периода.