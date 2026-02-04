Прогноз половодья: какие регионы России могут оказаться под водой

Наиболее сложная ситуация ожидается в центральной части Европейской России. В Твери, Ярославле и Костроме уровень воды способен превзойти норму почти на полтора метра. При неблагоприятных условиях, например при образовании заторов льда во время вскрытия рек весной, подъем способен увеличиться еще на один-два метра. Подобная ситуация приведет к массовым подтоплениям.
Основой для прогноза стали январская снегомерная съемка, замеры глубины промерзания грунтов и оценка предзимнего увлажнения речных бассейнов. Кроме того, в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке ситуация ожидается сложнее, чем в прошлом сезоне.
Уровень воды поднимется выше обычного в Волге, Днепре, Кубани, реке Белой. Подобная участь ждет Тоболу в Кургане, Иртыш и Ишим в Тюмени и Омске. Затопление территории весной может начаться возле Оби, Нижнего Енисея, Амура.
В Кирове, Вологде, Архангельске поднятие воды ожидается ниже уровня нормы. В остальных регионах значения будут соответствовать многолетним показателям.
Власти и спасательные службы начали подготовку к паводковому периоду. Приступили к мониторингу уровня воды, проверке гидротехнических сооружений и проработке плана эвакуации для наиболее уязвимых районов.