Прогноз половодья: какие регионы России могут оказаться под водой

Наиболее сложная ситуация ожидается в центральной части Европейской России. В Твери, Ярославле и Костроме уровень воды способен превзойти норму почти на полтора метра. При неблагоприятных условиях, например при образовании заторов льда во время вскрытия рек весной, подъем способен увеличиться еще на один-два метра. Подобная ситуация приведет к массовым подтоплениям.