Прогноз половодья: какие регионы России могут оказаться под водой

По информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во многих регионах страны уровень воды превысит средние многолетние показатели. Местами отметка будет критической.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Прогноз половодья в России весной 2026
Источник: Legion-Media

Наиболее сложная ситуация ожидается в центральной части Европейской России. В Твери, Ярославле и Костроме уровень воды способен превзойти норму почти на полтора метра. При неблагоприятных условиях, например при образовании заторов льда во время вскрытия рек весной, подъем способен увеличиться еще на один-два метра. Подобная ситуация приведет к массовым подтоплениям.

Основой для прогноза стали январская снегомерная съемка, замеры глубины промерзания грунтов и оценка предзимнего увлажнения речных бассейнов. Кроме того, в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке ситуация ожидается сложнее, чем в прошлом сезоне.

Уровень воды поднимется выше обычного в Волге, Днепре, Кубани, реке Белой. Подобная участь ждет Тоболу в Кургане, Иртыш и Ишим в Тюмени и Омске. Затопление территории весной может начаться возле Оби, Нижнего Енисея, Амура.

Ученые отметили, что большую опасность представляют заторы льда при вскрытии рек. Такие явления способны спровоцировать резкий разлив, выход воды на пойму и подтопление низменных участков населенных пунктов, которые не защищаются гидротехническими сооружениями.

В Кирове, Вологде, Архангельске поднятие воды ожидается ниже уровня нормы. В остальных регионах значения будут соответствовать многолетним показателям.

Власти и спасательные службы начали подготовку к паводковому периоду. Приступили к мониторингу уровня воды, проверке гидротехнических сооружений и проработке плана эвакуации для наиболее уязвимых районов.