На Сахалине более 100 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине: видео

В среду, 4 февраля, льдину с более чем 100 рыбаками стало относить в сторону Охотского моря. Несколько десятков человек смогли переправиться на берег самостоятельно на лодках. Об этом сообщили в издании Sakhalin News.
На место происшествия прибыли спасательные бригады. Вначале эвакуировали 43 человека в безопасное место, используя специальные плавсредства и снаряжение для работы в экстремальных условиях. За это время льдину унесло в море на 800 метров.
Спасатели отметили, что операция проходила в сложных метеоусловиях. Температура воздуха днем держалась на отметке около −15 °C, дул порывистый ветер, волнение на море затрудняло маневрирование лодок.
По сведениям регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, к вечеру 4 февраля удалось эвакуировать всех рыбаков. Никто из участников происшествия не пострадал. Медицинское вмешательство потребовалось лишь нескольким людям с признаками легкого переохлаждения. Их осмотрели на месте и отпустили после оказания первой помощи.
Причиной происшествия стала внезапная подвижка льда. Местные власти напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении у водоемов. Следует следить за прогнозами погоды, избегать выхода на лед в одиночку и всегда иметь при себе средства связи.