На Солнце заметили второго «черного лебедя» — мощную Х-вспышку

Ученые отметили, что выброс стал вторым «черным лебедем» за последние дни солнечной активности. Согласно наблюдениям, подобные события имеют два пика. Пока зафиксировали только один. Поэтому в ближайшее время существует высокая вероятность новой активности на звезде.