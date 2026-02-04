На Солнце заметили второго «черного лебедя» — мощную Х-вспышку

Пик активности пришелся на 15:13 по московскому времени. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отметили, что выброс стал вторым «черным лебедем» за последние дни солнечной активности. Согласно наблюдениям, подобные события имеют два пика. Пока зафиксировали только один. Поэтому в ближайшее время существует высокая вероятность новой активности на звезде.
Вспышке присвоили уровень Х4.21. Заняла третье место среди подобных явлений за 2025 и 2026 годы. Лидером остался выброс плазмы, который произошел 2 февраля. Источником послужила одна и та же область 4366.
Событию понедельника присвоили уровень Х8.1. Последствия Земля не почувствует: частицы пройдут по касательной. Вторую строку по силе заняла вспышка, которую отметили в ноябре 2025 года. Получила класс Х5.1.
Напомним, что первым «черным лебедем» на Солнце оказалась вспышка уровня Х1.5, которую зарегистрировали вчера, 3 февраля, около 17:00 по московскому времени. Она не стала источником выброса энергии. Это снизило риск для Земли.
К вечеру среды геомагнитное поле планеты находится в спокойном состоянии. Индекс Кр установился около одной единицы. Согласно предварительному прогнозу, ситуация начнет обостряться к концу рабочей недели.