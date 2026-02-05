Синоптики раскрыли, завершит ли четверг волну экстремальных морозов в России

Атмосферный фронт покинет Урал и отправится на восток Сибири. По дороге вызовет снегопады и повысит температурный фронт. В Новосибирске сегодня ожидается −11 °C, завтра потеплеет до +1 °C. В Иркутске — −20 °C, через сутки ситуация смягчится. В Омске в четверг — −4 °C, в Ханты-Мансийске — −12 °C, в Кемерове — −12 °C, в Туре — −21 °C, в Норильске — −13 °C, в Хатанге — −24 °C.