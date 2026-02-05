Синоптики раскрыли, завершит ли четверг волну экстремальных морозов в России

В четверг, 5 февраля, в континентальной части Дальнего Востока ожидается спокойная и морозная погода. В Якутии установится умеренная прохлада — около −30 °C. У Байкала будет холоднее обычного: температура в дневные часы опустится до −25 °C. Но уже завтра туда придет теплый воздух со стороны Сибири.
В Тикси сегодня прогнозируют −28 °C, в Благовещенске — −18 °C, в Хабаровске — −14 °C, в Анадыре — −19 °C, в Комсомольске-на-Амуре — −18 °C, в Южно-Сахалинске и Владивостоке — −6 °C.
Атмосферный фронт покинет Урал и отправится на восток Сибири. По дороге вызовет снегопады и повысит температурный фронт. В Новосибирске сегодня ожидается −11 °C, завтра потеплеет до +1 °C. В Иркутске — −20 °C, через сутки ситуация смягчится. В Омске в четверг — −4 °C, в Ханты-Мансийске — −12 °C, в Кемерове — −12 °C, в Туре — −21 °C, в Норильске — −13 °C, в Хатанге — −24 °C.
На Урале на один день обещают резкое похолодание — завтра вновь температура повысится. В Перми 5 февраля — −15 °C, в Екатеринбурге — −18 °C, в Челябинске — −15 °C, в Уфе — −19 °C, в Оренбурге — −18 °C. На западе округа пройдет снег.
На европейской части России один циклон пронесет снег и тепло по северу, другой — пройдет по западу. В Калининграде сегодня потеплеет до −5 °C, в Пскове — до −11 °C, в Мурманске ожидается −5 °C, в Архангельске — −6 °C, в Воркуте — −17 °C.
В центральной части пока холодно, но зато выглянет солнце. В Смоленске — −11 °C, в Рязани — −16 °C, в Брянске — −12 °C, в Воронеже — −16 °C, в Нижнем Новгороде — −12 °C, в Ярославле — −12 °C.
На юге осадков будет меньше, потеплеет, но сохранится сильный ветер. В Ялте — +8 °C, в Сочи — +11 °C, в Новороссийске — +6 °C.
В Санкт-Петербурге сегодня, согласно прогнозу, температура составит −11 °C, в Москве — −12 °C. Геомагнитная ситуация останется возмущенной: с утра на Земле начались магнитные бури.