Ученые раскрыли, какого уровня достигнут начавшиеся на Земле магнитные бури

О начале магнитных бурь сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Эксперты дополнили, что событие носит планетарный характер.
С утра 5 февраля уровень индекса Кр достиг пяти баллов. Это значение соответствовало слабой магнитной буре G1. Согласно прогнозу, днем существует вероятность роста показателей: тогда событие G1 перейдет в уровень G2 или G3.
Ученые подчеркнули, что на Солнце наблюдается высокая вспышечная активность. Причиной планетарных магнитных бурь стал не единичный выброс, а воздействие нескольких явлений. Всего за три дня специалисты отметили около 60 выбросов плазмы.
Такое количество даже слабых по силе явлений не сможет пройти мимо Земли. Например, вчера до планеты дошло облако плазмы от солнечной вспышки X8.1, которую зафиксировали 2 февраля. Напомним, что она стала крупнейшей за последние полтора года.
Рост геомагнитной активности вызвал расширение зоны полярных сияний. В первой половине четверга вспышки на небе регистрировали над Канадой и севером Америки. Там индекс интенсивности сияний достиг 10 единиц.
В России с утра подобный показатель находился около трех баллов. Предположительно, начнет расти ближе к вечеру.
Напомним, что вчера на Солнце ученые также обнаружили второго «черного лебедя».