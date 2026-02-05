Ученые раскрыли, какого уровня достигнут начавшиеся на Земле магнитные бури

Такое количество даже слабых по силе явлений не сможет пройти мимо Земли. Например, вчера до планеты дошло облако плазмы от солнечной вспышки X8.1, которую зафиксировали 2 февраля. Напомним, что она стала крупнейшей за последние полтора года.