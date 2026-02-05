Во Флориде сезон игуанопада идет на рекорд: видео

С наступлением ночных холодов во Флориде с деревьев начали падать замерзшие игуаны. В этом году количество рептилий стало рекордным. Местные власти разрешили помогать им без наличия специального разрешения. Горожане собирают игуан и доставляют в специальные пункты приема. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.