Во Флориде сезон игуанопада идет на рекорд: видео

С наступлением ночных холодов во Флориде с деревьев начали падать замерзшие игуаны. В этом году количество рептилий стало рекордным. Местные власти разрешили помогать им без наличия специального разрешения. Горожане собирают игуан и доставляют в специальные пункты приема. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Причину явления связывают с физиологией игуан. Ящерицы любят теплый климат, поэтому очень чувствительны к понижению температуры. Как только на улице становится прохладно — ниже +4 °C, их метаболизм резко замедляется. Ящерицы теряют способность управлять мышцами и впадают в состояние временной парализации.
Лишенные возможности цепляться за ветви, пресмыкающиеся падают с деревьев — порой прямо на тротуары, автомобили или газоны перед жилыми домами. Зрелище одновременно пугающее и забавное. Для местных жителей стало почти традиционным, однако туристов подобная картина способна шокировать.
Власти напомнили, что за внешней безобидностью игуан скрывается опасность: несмотря на кажущуюся безжизненность, рептилии вовсе не мертвы. Это лишь временная спячка: как только потеплеет, животные оттают.
Желая спасти замерзших рептилий, люди приносили их в теплые помещения. Но как только игуаны приходили в себя, пугались и начинали нападать. Укусы оказывались болезненными, а когти оставляли глубокие царапины.
Предыдущий игуанопад во Флориде зафиксировали в ноябре прошлого года.