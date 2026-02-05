Наводнение в Марокко сносит дома и уничтожает урожай: видео

В провинции Таунате в среду, 4 февраля, наводнение вызвало сход оползневых масс. Вместе с водой и грязью со склона унесло жилое строение. Очевидцы сняли происшествие на видео.
Стихия задела сельскохозяйственные земли Марокко. Реки Себу и Уэрга вышли из берегов и затопили прилегающие угодья. Об этом сообщили в издании Hespress.
Поля с урожаем превратились в настоящие водоемы. Сады и посевы оказались под водой. Больше всего пострадали провинции Сиди‑Касем и Сиди‑Слиман в регионе Гарб.
В окрестностях Ксар‑эль‑Кебира наводнение поглотило все пастбища. Теперь они стали непригодны для выпаса скота.
Представители фермерских хозяйств попросили помощи у властей. Необходим корм для животных, которые остались без пропитания из‑за затопленных территорий. Кроме того, фермеры потребовали компенсацию за утраченный урожай. Но пока призывы остались без четкого ответа.
Власти объяснили, что оценить масштаб бедствия пока невозможно. Ситуацию осложняет высокий уровень воды в районе Ксар‑эль‑Кебира и других пострадавших зонах. Из-за затопленных дорог в пострадавшие общины стало сложно доставлять продукты питания и вещи первой необходимости.