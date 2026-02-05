Россиянам рассказали, когда и где ударят новые 35-градусные морозы

На севере Европейской России температура в конце недели понизится. Теплый воздух покинет территорию — придет холод со стороны Арктики. Об этом рассказала синоптик Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Несмотря на понижение температурного фона, морозы не будут сильными. По ночам столбик термометра будет устанавливаться около −20 °C. Днем 6 февраля в Архангельске ожидается −9 °C, в Сыктывкаре — −8 °C, в Воркуте — −21 °C, в Мурманске — −7 °C.
В Калининградской области пройдут осадки. Прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь, образование гололеда. К концу недели потеплеет с −5 °C до −2 °C.
Снег также пройдет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Там морозы сбавят обороты к субботе, 7 февраля. Ночью температура составит около −15 °C, местами опустится до −25 °C. В дневные часы установится от −5 °C до −10 °C.
Повышение температурного фона к выходным ожидается в Центральной России: туда придет атмосферный фронт с запада. В ближайшие два дня сохранится аномально холодная погода. Температура будет в среднем на 10 градусов ниже нормы. Ночью прогнозируют 35-градусные морозы. Ожидаются туман и изморозь.
В пятницу, 6 февраля, на западе Центральной России пройдет снег. В Твери — −12 °C, в Смоленске — −7 °C, в Калуге — −10 °C, в Москве — −12 °C, в Воронеже — −9 °C. В субботу характер погоды изменится: температура повысится, начнутся осадки.
На юг Поволжья придет холодный антициклон. В пятницу аномальный холод ожидается в Нижегородской области: термометр покажет днем −12 °C. В Кирове — −11 °C, в Казани — −12 °C, в Саратове — −14 °C. К выходным морозы ослабнут, пройдет умеренный снег. На Средней Волге в ближайшую ночь похолодает до −30 °C.
На юге страны аномальная погода сохранится 5 и 6 февраля. Пик холодов сосредоточится в Волгоградской области: днем прогнозируют −12 °C, ночью — 35-градусные морозы. В Сочи — +16 °C, в Пятигорске — −2 °C, в Астрахани — −6 °C. До выходных сохранится сильный ветер.
Ближайшие дни пройдут снегопады на Урале. В пятницу термометр покажет около −20 °C. К выходным ожидается потепление до −8 °C. В Перми и Ханты-Мансийске пройдет сильный снег.
Схожая ситуация сложится в Сибири. На Алтае прогнозируют слабую оттепель. Однако в выходные температура вновь пойдет на понижение. Снегопады пройдут в Омске и Новосибирске.
На Дальнем Востоке влияние циклона усилится у берегов Камчатки. 6 февраля там прогнозируют сильные осадки. В прибрежных районах сильный ветер сохранится до субботы.