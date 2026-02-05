Россиянам рассказали, когда и где ударят новые 35-градусные морозы

Повышение температурного фона к выходным ожидается в Центральной России: туда придет атмосферный фронт с запада. В ближайшие два дня сохранится аномально холодная погода. Температура будет в среднем на 10 градусов ниже нормы. Ночью прогнозируют 35-градусные морозы. Ожидаются туман и изморозь.