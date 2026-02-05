Ричмонд
После экологической катастрофы: Роспотребнадзор решил по отдыху на пляжах Анапы в 2026-м

Часть побережья Краснодарского края по-прежнему закрыта для посещения. Основная причина — следы экологической аварии 2024 года.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Открытие пляжей Анапы в 2026
Источник: РИА "Новости"

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются загрязнены мазутом. Об этой ситуации сообщили в издании Gismeteo со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Главная проблема — критическая степень содержания нефтепродуктов в прибрежном песке. Даже спустя полтора года после разлива концентрация вредных веществ не позволяет гарантировать безопасность отдыхающих, а особенно детей. Именно поэтому, несмотря на масштабные очистительные работы, открывать зоны пока нельзя.

В ведомстве подчеркнули: пока не будет достигнуто полное соответствие санитарным нормам, речь о возобновлении купания идти не может.

Напомним, что в 2025 году Анапа продолжала принимать отдыхающих. Однако гости лишились главного атрибута черноморского отдыха — пляжных зон. Купание было запрещено. Подобная ситуация негативно отразилась на туристической отрасли региона.

По сведениям Роспотребнадзора, в прошлом сезоне специалисты исследовали воду, песок и гальку. Ситуация на других участках Черноморского побережья выглядит лучше. В Крыму и на большинстве пляжей Краснодарского края концентрация вредных веществ находится в пределах нормы. Исключением стали лишь Анапа и Темрюкский район. Анна Попова, однако, не исключает, что к лету ситуация может поменяться.