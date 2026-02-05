После экологической катастрофы: Роспотребнадзор решил по отдыху на пляжах Анапы в 2026-м

По сведениям Роспотребнадзора, в прошлом сезоне специалисты исследовали воду, песок и гальку. Ситуация на других участках Черноморского побережья выглядит лучше. В Крыму и на большинстве пляжей Краснодарского края концентрация вредных веществ находится в пределах нормы. Исключением стали лишь Анапа и Темрюкский район. Анна Попова, однако, не исключает, что к лету ситуация может поменяться.