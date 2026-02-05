Комета 3I/ATLAS изменилась после встречи с Солнцем

Интересным фактом стало то, что изменения в составе произошли не в сам пик сближения, а спустя несколько недель. Подобную задержку связали со временем, которое потребовалось лучам, чтобы проникнуть вглубь кометы. Предположительно, органика располагалась под толстой коркой льда и других веществ. Нагрев разрушил ее и освободил путь для выхода обнаруженных частиц.