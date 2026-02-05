Комета 3I/ATLAS изменилась после встречи с Солнцем

Объект содержал органические частицы: метанол, метан и цианид. Они способствовали увеличению яркости космического тела. Ученые объяснили, что подобные вещества характерны для ранней истории Солнечной системы.
Интересным фактом стало то, что изменения в составе произошли не в сам пик сближения, а спустя несколько недель. Подобную задержку связали со временем, которое потребовалось лучам, чтобы проникнуть вглубь кометы. Предположительно, органика располагалась под толстой коркой льда и других веществ. Нагрев разрушил ее и освободил путь для выхода обнаруженных частиц.
Кроме того, телескоп выявил присутствие воды, углекислого и угарного газов. Это указывает на высокую активность космического тела.
Ранее ученые зафиксировали у кометы яркий хвост из частиц пыли. Не рассеивался, а оставался рядом с ядром.
Напомним, что комету обнаружили в июле 2025 года с помощью оборудования «Атлас» в Чили. Сейчас межзвездное тело продолжает удаляться от Солнца. Уже находится примерно в двух-трех астрономических единицах.