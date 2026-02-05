Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Комета 3I/ATLAS изменилась после встречи с Солнцем

Минимальное расстояние между Солнцем и межзвездным объектом зафиксировали 29 октября прошлого года. В декабре ученые продолжили наблюдения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 54% 761 мм рт. ст.
Подробности о комете 3I/ATLAS 5 февраля 2026
Источник: Victor Sabet & Julien De Winter

Благодаря телескопу SPHEREx представители NASA смогли лучше изучить 3I/ATLAS. Эксперты провели исследование в инфракрасном диапазоне, разделили световой поток на 102 спектра. Результатом стал точный состав объекта. Об этом написали в издании New Science.

Объект содержал органические частицы: метанол, метан и цианид. Они способствовали увеличению яркости космического тела. Ученые объяснили, что подобные вещества характерны для ранней истории Солнечной системы.

Интересным фактом стало то, что изменения в составе произошли не в сам пик сближения, а спустя несколько недель. Подобную задержку связали со временем, которое потребовалось лучам, чтобы проникнуть вглубь кометы. Предположительно, органика располагалась под толстой коркой льда и других веществ. Нагрев разрушил ее и освободил путь для выхода обнаруженных частиц.

Кроме того, телескоп выявил присутствие воды, углекислого и угарного газов. Это указывает на высокую активность космического тела.

Ранее ученые зафиксировали у кометы яркий хвост из частиц пыли. Не рассеивался, а оставался рядом с ядром.

Напомним, что комету обнаружили в июле 2025 года с помощью оборудования «Атлас» в Чили. Сейчас межзвездное тело продолжает удаляться от Солнца. Уже находится примерно в двух-трех астрономических единицах.