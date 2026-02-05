Космическая контрабанда: таможенники задержали вывоз метеорита Алетай

Инцидент произошел в порту Санкт-Петербурга в четверг, 5 февраля. О подробностях сообщили в издании РБК.
Согласно информации, которую предоставили сотрудники Балтийской таможни, метеорит перевозили в большом морском контейнере. Объект заявили в документации как скульптуру для ландшафта. Пунктом назначения указали Великобританию.
Во время осмотра и сканирования контейнера таможенники нашли несоответствие с заявленными сведениями. Оказалось, что ценность объекта занизили. Эксперты подтвердили, что «скульптура» — метеорит: имеет космическое происхождение, а не искусственное.
Сам метеорит обнаружили около века назад в Китае. Всего в мире ученые нашли несколько десятков осколков общим весом около 50 тонн. Последний крупный фрагмент зарегистрировали в 2021 году. Весил 23 тонны.
Состав Алетая уникален, не похож на другие известные космические объекты подобного рода. Внутри фрагментов обнаружили так называемую видманштеттенову структуру. Напоминает металлический узор из переплетающихся полос, который возникает лишь при очень медленном остывании в космическом пространстве.