Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Резкое потепление и снег ожидают Воронежскую область в ближайшие выходные из-за циклона с Черного моря, сообщила РИА Новости синоптик воронежского гидрометцентра Светлана Ткаченко.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 32% 757 мм рт. ст.
Источник: © РИА Новости

Синоптик объяснила, что текущие морозы ниже −20 градусов определяет арктический антициклон. Его действие на территории Воронежской области сохранится до пятницы включительно.

«В субботу и воскресенье погода в области уже будет определять циклон с юго-запада, с Черного моря. В субботу ещё только ложбина этого циклона, поэтому только местами небольшие днём осадки, ночью небольшой снег. А в воскресенье уже повсеместно будет снег, и температура воздуха повысится до 0−5 градусов мороза», — рассказала Ткаченко.

По словам синоптика, в северных районах Воронежской области воздух прогреется до −3, −5 градусов, а на юге региона столбики термометра могут достичь положительных значений.