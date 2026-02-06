Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные

Синоптик объяснила, что текущие морозы ниже −20 градусов определяет арктический антициклон. Его действие на территории Воронежской области сохранится до пятницы включительно.
«В субботу и воскресенье погода в области уже будет определять циклон с юго-запада, с Черного моря. В субботу ещё только ложбина этого циклона, поэтому только местами небольшие днём осадки, ночью небольшой снег. А в воскресенье уже повсеместно будет снег, и температура воздуха повысится до 0−5 градусов мороза», — рассказала Ткаченко.
По словам синоптика, в северных районах Воронежской области воздух прогреется до −3, −5 градусов, а на юге региона столбики термометра могут достичь положительных значений.